Кіпрське головування: вступ України – це не тільки про неї, а і про майбутнє Європи

Відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС є видатною подією не лише для самої України, а й для всієї Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра з європейських справ головуючого у Раді ЄС Кіпру Марілена Рауна на брифінгу після Міжурядової конференції у Люксембурзі.

Марілена Рауна зазначила, що початок переговорів з Україною є свідченням того, що європейський проєкт залишається "найбільшою силою трансформації та надії", а також став сигналом про європейську єдність.

"Рішення про переговори про вступ з Україною – це не лише про майбутнє України. Це також про майбутнє Європи – і наше майбутнє переплетене. Це про наше колективне переконання, що що мир, свобода, демократія, верховенства права мають залишатися засадничими принципами для нашого континенту", – заявила Рауна.

Вона продовжила, що для українського народу шлях до ЄС є його вибором на користь демократії і свободи, який українці підтверджують знову і знову.

"Сьогодні ми визнаємо цей вибір, ми вшановуємо їхню відданість і стійкість", – зазначила заступниця міністра з європейських справ Кіпру.

Водночас, додала вона, подальший прогрес України у цьому процесі буде залежати від реформ та виконання критеріїв.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Детально про стан виконання критеріїв вступу читайте у статті Перегнати Албанію. Як Україна має виконувати найважливіші "бенчмарки".

Про угорські вимоги, на які погодилася Україна – у статті "Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"

Також дивіться відеопояснення з Люксембурга: