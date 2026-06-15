Кипрское председательство: вступление Украины – это не только о ней, а и о будущем Европы

Открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является выдающимся событием не только для самой Украины, но и для всей Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра по европейским делам председательствующего в Совете ЕС Кипра Марилена Рауна на брифинге после Межправительственной конференции в Люксембурге.

Марилена Рауна отметила, что начало переговоров с Украиной является свидетельством того, что европейский проект остается "самой большой силой трансформации и надежды", а также стало сигналом о европейском единстве.

"Решение о переговорах о вступлении с Украиной – это не только о будущем Украины. Это также о будущем Европы – и наше будущее переплетено. Это о нашем коллективном убеждении, что мир, свобода, демократия, верховенство права должны оставаться основополагающими принципами для нашего континента", – заявила Рауна.

Она продолжила, что для украинского народа путь в ЕС является его выбором в пользу демократии и свободы, который украинцы подтверждают снова и снова.

"Сегодня мы признаем этот выбор, мы отдаем должное их преданности и стойкости", – отметила заместитель министра по европейским делам Кипра.

В то же время, добавила она, дальнейший прогресс Украины в этом процессе будет зависеть от реформ и выполнения критериев.

Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробно о состоянии выполнения критериев вступления читайте в статье Перегнать Албанию. Как Украина должна выполнять важнейшие "бенчмарки".

О венгерских требованиях, на которые согласилась Украина – в статье"Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС"

Также смотрите видеообъяснение из Люксембурга: