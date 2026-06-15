Качка вірить, що відкриття ЄС решти кластерів з Україною теж буде одностайним рішенням

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після Міжурядової конференції у Люксембурзі, на якій офіційно оголосили про відкриття першого кластера "Основи".

Качка зазначив, що завжди із захватом спостерігав за тим, як у ЄС вдається узгоджувати позиції і досягати спільного рішення навіть тоді, коли здавалося, що компроміс неможливий, та вражений роботою тих, хто готував відкриття першого переговорного кластера з Україною.

"Думаю, ми побачимо таку ж одностайність у відкритті решти кластерів. Зараз я вважаю, що у нас з цього приводу є загальна одностайність… і це буде дуже успішно", – сказав Тарас Качка.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Детально про стан виконання критеріїв вступу читайте у статті Перегнати Албанію. Як Україна має виконувати найважливіші "бенчмарки".

Про угорські вимоги, на які погодилася Україна – у статті "Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"

Також дивіться відеопояснення з Люксембурга: