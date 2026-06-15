Качка верит, что открытие ЕС остальных кластеров с Украиной будет единогласным решением

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после Межправительственной конференции в Люксембурге, на которой официально объявили об открытии первого кластера "Основы".

Качка отметил, что всегда с восторгом наблюдал за тем, как в ЕС удается согласовывать позиции и достигать общего решения даже тогда, когда казалось, что компромисс невозможен, и впетчатлен работой тех, кто готовил открытие первого переговорного кластера с Украиной.

"Думаю, мы увидим такое же единогласие в открытии остальных кластеров. Сейчас я считаю, что у нас по этому поводу есть общее единогласие... и это будет очень успешно", – сказал Тарас Качка.

Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробно о состоянии выполнения критериев вступления читайте в статье Перегнать Албанию. Как Украина должна выполнять важнейшие "бенчмарки".

О венгерских требованиях, на которые согласилась Украина – в статье "Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС"

Также смотрите видеообъяснение из Люксембурга:

