ЄС офіційно відкрив перший кластер переговорів про вступ із Молдовою

Європейський союз та Молдова провели міжурядову конференцію, що дала офіційний старт вступним переговорам за першим кластером.

Про це оголосили в Люксембурзі представники ЄС та прем’єр-міністр Молдови, що особисто приїхав, щоби очолити урядову делегацію.

Відкриття переговорів з Молдовою відбулося у Люксембурзі відразу після української міжурядової конференції, на якій ЄС відкрив переговори з Україною.

Заступниця міністра з європейських справ Кіпру Марілена Рауна, що виступила від імені кіпрського головування у Раді ЄС, наголосила, що для Кіпра питання вступу Молдови до ЄС є надзвичайно важливим з огляду на те, Кіпр – так само як і Молдова – має непідконтрольні окуповані території, попри відсутність гарячої війни.

Прем’єр Молдови Александр Мунтяну зі свого боку наголосив, що для громадян його країни вступ до ЄС є принципово важливим питанням.

"Я багато їзжу Молдовою, говорю з людьми. Дуже рідко хто з них згадує про кластери або переговорні глави. Але в усіх розмовах лунає те, що Молдова – частина Європи", – заявив він.

Як повідомлялося, віцепрем’єр Качка назвав прогноз, коли Україна здатна виконати критерії для вступу у ЄС.

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