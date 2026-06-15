Качка назвав прогноз, коли Україна здатна виконати критерії для вступу у ЄС

На виконання проміжних та заключних критеріїв переговорів з ЄС (так званих "бенчмарків") Україні може знадобитися близько двох років.

Як повідомляє "Європейська правда", такий прогноз озвучив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на брифінгу після Міжурядової конференції у Люксембурзі, на якій офіційно оголосили про відкриття першого кластера "Основи".

"ЄвроПравда" запитала Качку про те, коли, за його очікуваннями, Україна зможе виконати усі "бенчмарки" за усіма переговорними кластерами, яких загалом шість.

Віцепрем’єр відповів, що на практиці на це знадобиться від кількох місяців до кількох років.

"На мою думку, середній час для виконання – близько двох років", – сказав Тарас Качка, назвавши орієнтовним крайнім терміном 2028 рік. Він нагадав, що раніше український уряд поставив за мету до кінця 2027 року забезпечити ухвалення необхідного законодавства і почати його впровадження.

"Сподіваюся, ми зможемо це забезпечити у співпраці з нашим парламентом. І я також сподіваюся, що відкриття кластерів прискорить законодавчу роботу, що відбувається в українському уряді і парламенті", – додав Тарас Качка.

Також віцепрем’єр переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.

"Європейська правда" раніше публікувала проєкт критеріїв-бенчмарків. Джерела ЄП повідомили, що документ не змінився, лише уточнилося формулювання щодо нацменшин.

Детально про стан виконання критеріїв вступу читайте у статті Перегнати Албанію. Як Україна має виконувати найважливіші "бенчмарки".

Також дивіться відеопояснення з Люксембурга: