ЕС официально открыл первый раунд переговоров о вступлении с Молдовой

Европейский союз и Молдова провели межправительственную конференцию, которая дала официальный старт переговорам по первому кластеру.

Об этом объявили в Люксембурге представители ЕС и премьер-министр Молдовы, лично прибывший для того, чтобы возглавить правительственную делегацию.

Открытие переговоров с Молдовой состоялось в Люксембурге сразу после украинской межправительственной конференции, на которой ЕС открыл переговоры с Украиной.

Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна, выступившая от имени кипрского председательства в Совете ЕС, подчеркнула, что для Кипра вопрос вступления Молдовы в ЕС является чрезвычайно важным, учитывая, что Кипр – так же, как и Молдова – имеет неподконтрольные оккупированные территории, несмотря на отсутствие горячей войны.

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну, со своей стороны, подчеркнул, что для граждан его страны вступление в ЕС является принципиально важным вопросом.

"Я много езжу по Молдове, разговариваю с людьми. Очень редко кто-то из них упоминает о кластерах или переговорных главах. Но во всех разговорах звучит то, что Молдова – часть Европы", – заявил он.

Как сообщалось, вице-премьер Качка назвал прогноз, когда Украина сможет выполнить критерии для вступления в ЕС.

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