В Латвії затримали п'яного чоловіка, який запускав дрон у забороненій зоні

Військова поліція Латвії затримала п'яного чоловіка за незаконний запуск дрона у забороненій зоні поблизу Ризького замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент трапився минулими вихідними. За інформацією Національних збройних сил (НЗС) Латвії, у суботу в зоні, забороненій для польотів безпілотних літальних апаратів, було виявлено дрон.

Співробітники Військової поліції встановили особу пілота дрона та розпочали процедуру, передбачену нормативними актами.

Підозрюваного чоловіка затримали двоє співробітників Військової поліції.

У НЗС пояснили, що в зазначеному місці встановлено інформаційний знак, який попереджає про зону, де заборонені польоти дронів.

За це порушення чоловік може отримати попередження або його можуть оштрафувати на суму до 725 євро. Розмір штрафу в конкретному випадку ще не визначений.

Співробітники Військової поліції на місці події запідозрили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння, тому до розслідування була залучена і Ризька муніципальна поліція.

Нагадаємо, восени минулого року поліція Норвегії вирішила оштрафувати двох чоловіків, які запускали безпілотники в забороненій зоні поблизу аеропорту Саннефіорд на півдні країни.

Повідомляли також, що у Британії затримали двох осіб, які, запустивши дрони, порушили обмеження повітряного простору, яке запровадили через візит президента США Дональда Трампа.