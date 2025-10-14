Укр Рус Eng

У Норвегії покарали іноземців, які пустили дрони в заборонених місцях

Новини — Вівторок, 14 жовтня 2025, 16:29 — Олег Павлюк

Поліція Норвегії вирішила оштрафувати двох чоловіків, які запускали безпілотники в забороненій зоні поблизу аеропорту Саннефіорд на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Чоловіка польського походження віком за 20 років правоохоронці оштрафували на 12 тисяч норвезьких крон (1180 доларів) за запуск дрона біля аеропорту в понеділок увечері. У нього також конфіскують дрон.

Аналогічне покарання вирішили накласти на болгарського чоловіка віком за 40 років, який керував дроном у тому ж районі ввечері в неділю.

Польський чоловік, за інформацією поліції Норвегії, не погоджується на штраф і конфіскацію безпілотника, тому його справу, найімовірніше, передадуть до суду. Болгарин ще не ухвалив рішення, чи оскаржувати покарання в суді.

В останні тижні низка європейських країн, і Норвегія зокрема, повідомляли про прольоти невідомих безпілотників поблизу летовищ та військових обʼєктів.

Ще з 2022 року норвезькі правоохоронці притягають до відповідальності людей, переважно іноземців, які запускають безпілотники в зоні заборони польотів.

