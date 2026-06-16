В Латвии задержали пьяного мужчину, запускавшего дрон в запретной зоне

Военная полиция Латвии задержала пьяного мужчину за незаконный запуск дрона в запретной зоне вблизи Рижского замка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент произошел в минувшие выходные. По информации Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, в субботу в зоне, запрещенной для полетов беспилотных летательных аппаратов, был обнаружен дрон.

Сотрудники Военной полиции установили личность пилота дрона и начали процедуру, предусмотренную нормативными актами.

Подозреваемого мужчину задержали двое сотрудников Военной полиции.

В НЗС объяснили, что в указанном месте установлен информационный знак, который предупреждает о зоне, где запрещены полеты дронов.

За это нарушение мужчина может получить предупреждение или его могут оштрафовать на сумму до 725 евро. Размер штрафа в конкретном случае еще не определен.

Сотрудники Военной полиции на месте происшествия заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому к расследованию была привлечена и Рижская муниципальная полиция.

Напомним, осенью прошлого года полиция Норвегии решила оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запретной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны.

Сообщалось также, что в Британии задержали двух человек – запустив дроны, они нарушили ограничения воздушного пространства, которое ввели из-за визита президента США Дональда Трампа.