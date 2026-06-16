В Латвии задержали пьяного мужчину, запускавшего дрон в запретной зоне
Военная полиция Латвии задержала пьяного мужчину за незаконный запуск дрона в запретной зоне вблизи Рижского замка.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Инцидент произошел в минувшие выходные. По информации Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, в субботу в зоне, запрещенной для полетов беспилотных летательных аппаратов, был обнаружен дрон.
Сотрудники Военной полиции установили личность пилота дрона и начали процедуру, предусмотренную нормативными актами.
Подозреваемого мужчину задержали двое сотрудников Военной полиции.
В НЗС объяснили, что в указанном месте установлен информационный знак, который предупреждает о зоне, где запрещены полеты дронов.
За это нарушение мужчина может получить предупреждение или его могут оштрафовать на сумму до 725 евро. Размер штрафа в конкретном случае еще не определен.
Сотрудники Военной полиции на месте происшествия заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому к расследованию была привлечена и Рижская муниципальная полиция.
Напомним, осенью прошлого года полиция Норвегии решила оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запретной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны.
Сообщалось также, что в Британии задержали двух человек – запустив дроны, они нарушили ограничения воздушного пространства, которое ввели из-за визита президента США Дональда Трампа.