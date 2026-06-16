Макрон сказав Зеленському про бажання організувати зустріч між ним і Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон провів коротку двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським перед головним засіданням саміту G7, яке відбудеться вранці 16 червня в Ев'ян-ле-Бен.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

Як господар саміту G7, Макрон запросив Зеленського взяти участь у паралельних заходах, сподіваючись, що його присутність допоможе зміцнити підтримку групи щодо України.

Ключовою частиною цієї місії є залучення до участі президента США Дональда Трампа.

Можлива зустріч між Зеленським і Трампом стала першим питанням, про яке Макрон заговорив, вітаючи українського лідера на території готелю "Рояль", де проходить саміт.

"Отже, по-перше, у вас запланована двостороння зустріч… з президентом Трампом?" – чули, як Макрон запитав Зеленського, перш ніж запропонувати "організувати це".

Офіційний графік Трампа не передбачає двосторонніх переговорів із Зеленським, але під час таких самітів можуть відбуватися – і часто відбуваються – імпровізовані зустрічі.

Нагадаємо, Трамп після прибуття у Францію на саміт G7 заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.

У понеділок Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".