Макрон сказал Зеленскому о желании организовать встречу между ним и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед главным заседанием саммита G7, которое состоится утром 16 июня в Эвьян-ле-Бен.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".

Как хозяин саммита G7, Макрон пригласил Зеленского принять участие в параллельных мероприятиях, надеясь, что его присутствие поможет укрепить поддержку группы по Украине.

Ключевой частью этой миссии является привлечение к участию президента США Дональда Трампа.

Возможная встреча между Зеленским и Трампом стала первым вопросом, о котором Макрон заговорил, приветствуя украинского лидера на территории отеля "Рояль", где проходит саммит.

"Итак, во-первых, у вас запланирована двусторонняя встреча... с президентом Трампом?" – слышали, как Макрон спросил Зеленского, прежде чем предложить "организовать это".

Официальный график Трампа не предусматривает двусторонних переговоров с Зеленским, но во время таких саммитов могут происходить – и часто происходят – импровизированные встречи.

Напомним, Трамп по прибытии во Францию на саммит G7 заявил, что Владимир Зеленский и правитель РФ Владимир Путин "открыты что-то сделать" по завершению войны в Украине.

В понедельник Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".