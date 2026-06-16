Мерц показав свій подарунок Трампу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив символічний подарунок президенту США Дональду Трампу до його дня народження, який той відзначив 14 червня.

Про це очільник німецького уряду написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер вручив свій подарунок Трампу під час саміту G7 у Франції.

На опублікованих фото видно, що Мерц презентував американському президенту футболку збірної Німеччини з футболу з його прізвищем і номером 47 (Трамп – 47-й президент США).

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

"З запізненням вітаю з 80-річчям, президенте. Зрештою, ми в одній команді", – підписав фото Мерц.

Також стало відомо, що Мерц передасть Трампу рукописний лист на честь його 80-річчя.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підготував два подарунки до дня народження Трампа.