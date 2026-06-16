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Мерц показал свой подарок Трампу

Новости — Вторник, 16 июня 2026, 12:30 — Ирина Кутелева

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал символический подарок президенту США Дональду Трампу к его дню рождения, который тот отметил 14 июня.

Об этом глава немецкого правительства написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Канцлер вручил свой подарок Трампу во время саммита G7 во Франции.

На опубликованных фото видно, что Мерц презентовал американскому президенту футболку сборной Германии по футболу с его фамилией и номером 47 (Трамп – 47-й президент США).

"С опозданием поздравляю с 80-летием, президент. В конце концов, мы в одной команде", – подписал фото Мерц.

Также стало известно, что Мерц передаст Трампу рукописное письмо в честь его 80-летия.

Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий подготовил два подарка ко дню рождения Трампа.

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Фридрих Мерц Трамп
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