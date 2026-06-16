Мерц показал свой подарок Трампу
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал символический подарок президенту США Дональду Трампу к его дню рождения, который тот отметил 14 июня.
Об этом глава немецкого правительства написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Канцлер вручил свой подарок Трампу во время саммита G7 во Франции.
На опубликованных фото видно, что Мерц презентовал американскому президенту футболку сборной Германии по футболу с его фамилией и номером 47 (Трамп – 47-й президент США).
Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3– Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026
"С опозданием поздравляю с 80-летием, президент. В конце концов, мы в одной команде", – подписал фото Мерц.
Также стало известно, что Мерц передаст Трампу рукописное письмо в честь его 80-летия.
Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий подготовил два подарка ко дню рождения Трампа.