Мерц готує Трампові подарунок на день народження

Президент США Дональд Трамп отримає від німецького канцлера Фрідріха Мерца рукописний лист на честь свого 80-річчя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За інформацією урядових джерел у Берліні, його доставить кур'єр до Білого дому.

А в понеділок Мерц особисто вручить подарунок президенту США на саміті G7 у французькому Евіані, що на березі Женевського озера. Що це за подарунок, поки що не розкрито. У неділю Трамп відсвяткує своє 80-річчя перед Білим домом у Вашингтоні у присутності численних гостей та під час бою у клітці, що вже кілька місяців викликає критику.

Відразу після цього він вирушить на саміт G7 у Франції, де ввечері зустрінеться з Мерцем та іншими главами держав і урядів групи економічно сильних західних демократій.

Мерц обдарував Трампа подарунками під час його перших візитів до США. Під час свого першого візиту майже рівно рік тому Мерц привіз у подарунок копію свідоцтва про народження діда Трампа з Калльштадта в регіоні Пфальц та ключку для гольфу.

У березні, під час третього візиту Трампа до Вашингтона з моменту вступу на посаду, канцлер подарував йому репліку договору про дружбу та торгівлю між США та Пруссією від 1785 року.

Останнім часом стосунки Трампа і Мерца значно охололи після різкої критики канцлера щодо війни з Іраном. У відповідь президент США оголосив про виведення військ з Німеччини. Двосторонню зустріч між ними на полях саміту G7 вважають імовірною, але поки що непевною.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький готує два подарунки до святкування 80 дня народження свого американського колеги Дональда Трампа.

ЗМІ раніше повідомили, що Навроцький отримав запрошення на день народження президента США Дональда Трампа і має намір взяти в ньому участь.