Головнокомандувач Сил оборони Естонії побував на передовій в Україні

Головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Меріло відвідав органи військового управління та військові частини, які виконують бойові завдання на передовій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який супроводжував Меріло.

Сирський поінформував, що він разом із Меріло ознайомився з поточною обстановкою, роботою підрозділів та викликами, які стоять перед українськими військовими.

Зокрема, відбулось спілкування з керівним складом Десантно-штурмових військ та командирами десантно-штурмових бригад, а також зустріч з командуванням Сил безпілотних систем і командирами штурмових полків.

"Для наших партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці", – наголосив він.

Наприкінці травня головнокомандувач норвезької армії генерал Ейрік Крістофферсен разом з головкомом ЗСУ Олександром Сирським відвідав українських військових у прифронтовій зоні на півдні.

Перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у супроводі українського колеги відвідав прифронтові регіони та навідався до військових близько до лінії бойових дій.

Експрем’єр Британії Борис Джонсон на початку весни з’їздив на позиції у Запорізькій області та написав репортаж.