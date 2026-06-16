Главнокомандующий Силами обороны Эстонии побывал на передовой в Украине

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило посетил органы военного управления и воинские части, выполняющие боевые задачи на передовой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сопровождавший Мерило.

Сырский сообщил, что он вместе с Мерило ознакомился с текущей обстановкой, работой подразделений и вызовами, стоящими перед украинскими военными.

В частности, состоялось общение с руководящим составом Десантно-штурмовых войск и командирами десантно-штурмовых бригад, а также встреча с командованием Сил беспилотных систем и командирами штурмовых полков.

"Для наших партнеров чрезвычайно важно видеть реальную ситуацию на фронте, понимать потребности украинских воинов и убеждаться в эффективности оказанной помощи непосредственно на месте", – подчеркнул он.

В конце мая главнокомандующий норвежской армией генерал Эйрик Кристофферсен вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским посетил украинских военных в прифронтовой зоне на юге.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус в сопровождении своего украинского коллеги посетил прифронтовые регионы и навестил военных, находящихся близко к линии боевых действий.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале весны побывал на позициях в Запорожской области и написал репортаж.