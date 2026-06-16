Стало відомо, про що лідери ЄС говоритимуть із Зеленським 18 червня

Під час дискусії з президентом України Володимиром Зеленським в рамках засідання Європейської ради увечері в четвер, 18 червня, у Брюсселі, лідери Євросоюзу обговорять подальші кроки на шляху до вступу України до ЄС та потенційну участь Євросоюзу в мирних перемовинах.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС, причетний до підготовки саміту.

Увечері 18 червня Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі, щоб обговорити перспективи вступу України до ЄС, мирні перемовини з Росією та подальшу підтримку з боку Євросоюзу.

Саміт лідерів ЄС 18 червня розпочнеться досить пізно, о 18:00, з традиційного обміну думок з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою. Після цього відбудеться обговорення українських питань, на яке запросять Володимира Зеленського.

"З мого досвіду, коли президент Зеленський перебуває тут (у Брюсселі), ми проходимо весь спектр дискусій щодо українських питань", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що оскільки час, виділений на спілкування з українським президентом, обмежений, то детального обговорення кожної теми очікувати не варто.

Приміром, детальна дискусія щодо розширення ЄС та умов вступу для нових членів, скоріш за все, буде перенесена на засідання Європейської ради у жовтні 2026 року, а 18 червня її торкнуться побіжно: Зеленського привітають з відкриттям першого перемовного кластера для України та обговорять перспективи відкриття наступних кластерів.

"Як завжди, відбудеться дискусія про ситуацію в Україні, на війні. Звичайно, буде щось про поточний обмін інформацією та координацію щодо переговорів і дипломатичних зусиль", – додав посадовець ЄС.

Щодо останнього, обговорять два головних стовпи сучасної стратегії ЄС: підтримка України та тиск на Росію (підготовка 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ).

"Президент України закликає до більшої ролі Європи (в перемовинах), і важливо, щоб ми залишалися скоординованими. Бо в будь-якому разі деякі елементи майбутньої мирної угоди стосуватимуться безпосередньо Європи. Отже, має настати момент, коли їх потрібно буде вирішувати через прямі контакти з Росією. Це також у наших інтересах", – додав посадовець.

Втім, він нагадав, що на думку ЄС поведінка Росії повсякчас демонструє відсутність великого бажання брати участь у серйозних мирних переговорах.

Ще важливий момент – після зміни уряду в Угорщині очікується, що висновки Європейської ради нарешті будуть затверджені всіма 27 лідерами держав ЄС (раніше експремʼєр Угорщини Віктор Орбан відмовлявся підписувати розділ висновків, що стосувався України).

Як повідомляла "Європейська правда", Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18 червня під час обговорення українських питань.

Зараз Зеленський перебуває у французькому Ев'яні на засіданні G7, де під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом вже обговорив отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що слід змусити її до переговорів санкціями.

Також, за словами українського президента, країни G7 допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією триватиме.