Стало известно, о чем лидеры ЕС будут говорить с Зеленским 18 июня

Во время дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках заседания Европейского совета вечером в четверг, 18 июня, в Брюсселе, лидеры Евросоюза обсудят дальнейшие шаги на пути к вступлению Украины в ЕС и потенциальное участие Евросоюза в мирных переговорах.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке саммита.

Вечером 18 июня Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе, чтобы обсудить перспективы вступления Украины в ЕС, мирные переговоры с Россией и дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза.

Саммит лидеров ЕС 18 июня начнется довольно поздно, в 18:00, с традиционного обмена мнениями с президентом Европарламента Робертой Метсолой. После этого состоится обсуждение украинских вопросов, на которое пригласят Владимира Зеленского.

"По моему опыту, когда президент Зеленский находится здесь(в Брюсселе), мы проходим весь спектр дискуссий по украинским вопросам", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

Он отметил, что поскольку время, выделенное на общение с украинским президентом, ограничено, то детального обсуждения каждой темы ожидать не стоит.

К примеру, детальная дискуссия по расширению ЕС и условиям вступления для новых членов, скорее всего, будет перенесена на заседание Европейского совета в октябре 2026 года, а 18 июня ее коснутся бегло: Зеленского поздравят с открытием первого переговорного кластера для Украины и обсудят перспективы открытия следующих кластеров.

"Как всегда, состоится дискуссия о ситуации в Украине, на войне. Конечно, будет что-то о текущем обмене информацией и координации относительно переговоров и дипломатических усилий", – добавил чиновник ЕС.

Что касается последнего, обсудят два главных столпа современной стратегии ЕС: поддержка Украины и давление на Россию (подготовка 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ).

"Президент Украины призывает к большей роли Европы (в переговорах), и важно, чтобы мы оставались скоординированными. Потому что в любом случае некоторые элементы будущего мирного соглашения будут касаться непосредственно Европы. Следовательно, должен наступить момент, когда их нужно будет решать через прямые контакты с Россией. Это также в наших интересах", – добавил чиновник.

Впрочем, он напомнил, что по мнению ЕС поведение России постоянно демонстрирует отсутствие большого желания участвовать в серьезных мирных переговорах.

Еще важный момент – после смены правительства в Венгрии ожидается, что выводы Европейского совета наконец будут утверждены всеми 27 лидерами государств ЕС (ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан отказывался подписывать раздел выводов, касающийся Украины).

Как сообщала "Европейская правда", Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 18 июня во время обсуждения украинских вопросов.

Сейчас Зеленский находится во французском Эвьяне на заседании G7, где во время общения с президентом США Дональдом Трампом уже обсудил получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что следует заставить ее к переговорам санкциями.

Также, по словам украинского президента, страны G7 помогут Украине пройти следующую зиму, если война с Россией будет продолжаться.