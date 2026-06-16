Зеленський: всі у G7 вважають, що для закінчення війни на РФ треба тиснути санкціями

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її до переговорів слід санкціями.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав у аудіокоментарі журналістам після участі у зустрічі лідерів G7 щодо російсько-української війни.

За словами Зеленського, на зустрічі було зрозуміло, що всі країни "сімки" підтримують Україну.

"На мій погляд, це дуже важливий сигнал, що всі країни "сімки" – і сьогодні це було (підтверджено) впродовж нашого саміту – повністю підтримують Україну. Всі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по лаврі. Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують", – сказав Зеленський.

Він підкреслив що усі лідери G7 "реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії".

"Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що… Путін не хоче закінчувати (війну), але треба змусити його – передусім через санкції. Це всі країни говорили", – запевнив глава держави.

Він додав, що "абсолютно вся "сімка" буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист".

Зеленський також розповів, що країни "Групи семи" допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться.

Під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 Зеленський обговорив отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

У соцмережах Зеленський поділився фотографіями зустрічі з Трампом.