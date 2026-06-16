Трамп обіцяє невдовзі розкрити деталі мирної угоди з Іраном, можливо "перед камерами"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трамп 16 червня заявив, що невдовзі публічно розкриє деталі підписаної з Іраном домовленості.

"Я би хотів офіційно це владнати перед тим, як ми це зробимо – але не бачу жодних проблем з цим, це чудовий документ… Ось про що там йдеться: у Ірану ніколи не буде ядерної зброї", – сказав президент США на полях саміту Групи семи у Франції.

"Я пройдуся по цьому документу з медіа через кілька днів… Можливо, я влаштую пресконференцію і дослівно вам його зачитаю, щоби преса висвітлила усе точно – тому що це дуже важливий документ", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Публічно деталі фіналізованого меморандуму не розкривали. Його не бачили у повному обсязі ані члени Конгресу, ані близькі союзники.

Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном після підписання "рамкового" меморандуму про взаєморозуміння буде простішим.