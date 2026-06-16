Эстония высвободила из резервов почти 10% топлива из-за войны на Ближнем Востоке

Эстония с начала энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке высвободила из своих государственных резервов 9% топлива.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В эстонском Центре резервов сообщили, что за все месяцы войны США и Израиля с Ираном, которая вызвала большие перебои с поставками топлива из стран Персидского залива, в Эстонии высвободили из собственных стратегических резервов 9% запасов.

Речь идет об автомобильном и авиационном топливе; израсходованные запасы пополняют, когда ситуация на энергорынке стабилизируется.

Обычно в стратегических резервах хранят объемы, которых хватило бы для национальных потребностей в течение 90 дней.

Напомним, вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Трамп заявил, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном документа.