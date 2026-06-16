Канада запроваджує нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні анонсував нові санкції проти Росії, спрямовані проти російського "тіньового флоту", енергетичних доходів, оборонної промисловості та дезінформації.

Про це йдеться на сайті канадського прем’єра, пише "Європейська правда".

Про новий пакет обмежень Карні оголосив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Санкції стосуватимуться загалом 162 фізичних, юридичних осіб та суден "тіньового флоту" – усіх активів російської військової машини, повідомив прем’єр-міністр.

Цього року Канада запровадила обмеження проти понад 3400 фізичних та юридичних осіб, а також проти понад 600 суден, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України.

Наприкінці березня країна оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського "тіньового флоту".

24 лютого, у четверту річницю повномасштабного російської вторгнення, уряд Канади запровадив нові санкції проти РФ, зокрема проти 100 суден з її "тіньового флоту".