Канада оголосила нові санкції проти "тіньового флоту" РФ

Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського "тіньового флоту".

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд перед зустріччю G7 у Франції, йдеться на сайті канадського уряду.

Ананд оголосила, що Канада додає до санкційного списку ще сто танкерів "тіньового флоту" Росії.

Як зазначили в уряді, оголошені санкції спрямовані на підрив здатності Росії фінансувати свої військові операції проти України.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та українського народу, який рішуче захищає свої права від руйнівних та агресивних дій Путіна. Доки Росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій, у координації зі своїми союзниками та партнерами", – заявила міністерка.

Загалом Канада запровадила санкції проти понад 600 суден через їхню участь у перевезенні товарів та виробів на користь Росії.

Нагадаємо, 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного російської вторгнення, уряд Канади запровадив нові санкції проти РФ, зокрема проти 100 суден з її "тіньового флоту".

26 березня уряд Британії дозволив військовим висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води, і захоплювати їх.