Канада вводит новые санкции против России

Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал новые санкции против России, направленные против российского "теневого флота", энергетических доходов, оборонной промышленности и дезинформации.

Об этом говорится на сайте канадского премьера, пишет "Европейская правда".

О новом пакете ограничений Карни объявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

Санкции будут касаться в целом 162 физических, юридических лиц и судов "теневого флота" – всех активов российской военной машины, сообщил премьер-министр.

В этом году Канада ввела ограничения против более 3400 физических и юридических лиц, а также против более 600 судов, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины.

В конце марта страна объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского "теневого флота".

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, правительство Канады ввело новые санкции против РФ, в частности против 100 судов из ее "теневого флота".