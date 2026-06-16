СМИ: в США опасаются, что Иран продолжит использовать Ормузский пролив как рычаг влияния

В разведывательных агентствах США опасаются, что Тегеран "открыл" для себя мощный рычаг влияния в виде контроля над Ормузским проливом и может в дальнейшем пользоваться этим.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам трех собеседников, которые комментировали на условиях анонимности, в разведывательных агентствах США считают, что Иран за месяцы войны доказал, что способен перекрывать судоходство через Ормузский пролив и вредить глобальной экономике, и может в дальнейшем использовать это.

Штатам пришлось вести с Ираном интенсивные переговоры для того, чтобы обеспечить его полное открытие.

"Мы фактически передали Ирану контроль над проливом, а это оружие сильнее "ядерки", – говорит один из собеседников. По его словам, война фундаментально изменила расчеты Тегерана в этом вопросе.

Еще один собеседник, ознакомленный с оценками, говорит, что так же Иран понял, что имеет рычаг влияния в виде возможности бить по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива – увидев, какой это дало эффект.

Кроме того, многочисленные источники утверждают, что в Тегеране задумались над еще одной "ядерной опцией" на случай срыва договоренностей с США: по указанию Ирана поддерживаемые им боевики-хуситы в Йемене могут заблокировать проход через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Это еще один важный торговый маршрут, который частично "спасал" страны региона во время перекрытия Ормузского пролива.

Напомним, вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Он также сказал, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали документа, возможно "перед камерами".