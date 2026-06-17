У Німеччині планують мільярдні інвестиції у сферу протидії дронам

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про намір здійснити значні інвестиції у Бундесвері в систему протидії дронам.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить DW.

Під час візиту до військових підрозділів у Нижній Саксонії Пісторіус також зазначив, що з липня усі види збройних сил матимуть дронові підрозділи.

"Найближчими днями ми запускаємо план дій щодо безпілотників", – заявив він.

План дій охоплює цілу низку заходів, які зараз будуть втілені в життя, зауважив очільник німецького оборонного відомства.

"Це означає, що до кінця десятиліття ми плануємо інвестувати в цю сферу близько 16 мільярдів євро. Ми закуповуємо дрони для розвідки, дрони для виконання бойових завдань, а також дрони, здатні відбивати атаки, – тобто весь спектр", – сказав Пісторіус.

Щодо застосування їх в армії, то планується діяти "дуже стратегічно та цілеспрямовано", додав міністр.

Головне, наголосив Пісторіус, швидко й ефективно закупити необхідне обладнання та провести з ним навчання у військах.

Нещодавно глава МВС Німеччини Александр Добріндт закликав постійного захисту Бундестагу від дронів.

Також варто зазначити, що у грудні минулого року в Німеччині відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.