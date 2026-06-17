В Германии планируют миллиардные инвестиции в сферу противодействия дронам

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении осуществить значительные инвестиции в Бундесвер в систему противодействия дронам.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит DW.

Во время визита в воинские части в Нижней Саксонии Писториус также отметил, что с июля все виды вооруженных сил будут иметь подразделения по борьбе с дронами.

"В ближайшие дни мы запускаем план действий в отношении беспилотников", – заявил он.

План действий охватывает целый ряд мер, которые сейчас будут реализованы, отметил глава немецкого оборонного ведомства.

"Это означает, что до конца десятилетия мы планируем инвестировать в эту сферу около 16 миллиардов евро. Мы закупаем дроны для разведки, дроны для выполнения боевых задач, а также дроны, способные отражать атаки, – то есть весь спектр", – сказал Писториус.

Что касается их применения в армии, то планируется действовать "очень стратегически и целенаправленно", добавил министр.

Главное, подчеркнул Писториус, – быстро и эффективно закупить необходимое оборудование и провести с ним учения в войсках.

Недавно глава МВД Германии Александр Добриндт призвал обеспечить постоянную защиту Бундестага от дронов.

Также стоит отметить, что в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.