У Польщі посилюють покарання для п’яних водіїв

У Польщі з наступного тижня набудуть чинності зміни, які суттєво посилюють покарання для водіїв, яких затримали за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

З 24 червня набувають чинності зміни до законодавства щодо платних курсів перевиховання, які водій, затриманий за кермом у стані алкогольного сп’яніння, зобов’язаний пройти.

Досі вартість такого обов’язкового курсу становила 500 злотих (118 євро), а після змін – 2500 злотих (590 євро).

Про зміну цих положень було оголошено у постанові міністра охорони здоров’я. У документі, зокрема, визначено програму перепідготовчих курсів, зразок свідоцтва про їхнє закінчення, а також правила направлення водіїв на медичні та психологічні обстеження.

Міністерство охорони здоров’я, пояснюючи введення змін, аргументує, що "чинний розмір збору вже не відповідає реальним витратам на організацію таких курсів, а водночас не виконує достатньо превентивної функції".

Крім того, зміни покладають на водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, обов’язок пройти медичне та психологічне обстеження. Після отримання рішення про наказ пройти такі обстеження вони мають місяць на їх виконання.

Нагадаємо, у квітні влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.

Своєю чергою у Фінляндії з 29 травня водіям віком до 18 років заборонено керувати автомобілем уночі – з півночі до п’ятої ранку.