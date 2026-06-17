В Польше ужесточают наказание для пьяных водителей

В Польше со следующей недели вступят в силу изменения, которые существенно ужесточают наказание для водителей, задержанных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

С 24 июня вступают в силу изменения в законодательство относительно платных курсов перевоспитания, которые водитель, задержанный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обязан пройти.

До сих пор стоимость такого обязательного курса составляла 500 злотых (118 евро), а после изменений – 2500 злотых (590 евро).

Об изменении этих положений было объявлено в постановлении министра здравоохранения. В документе, в частности, определена программа курсов переподготовки, образец свидетельства об их окончании, а также правила направления водителей на медицинские и психологические обследования.

Министерство здравоохранения, объясняя введение изменений, аргументирует, что "действующий размер сбора уже не соответствует реальным затратам на организацию таких курсов, а вместе с тем не выполняет достаточно превентивной функции".

Кроме того, изменения возлагают на водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обязанность пройти медицинское и психологическое обследование. После получения решения о приказе пройти такие обследования они имеют месяц на их выполнение.

Напомним, в апреле власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах борьбы с нарушителями правил дорожного движения.

В свою очередь в Финляндии с 29 мая водителям в возрасте до 18 лет запрещено управлять автомобилем ночью – с полуночи до пяти утра.