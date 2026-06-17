FT: ЄС готується надати торговельні пільги Вірменії після заборон на імпорт від РФ

ЄС готує надзвичайні торговельні послаблення для Вірменії, щоб допомогти їй компенсувати російські обмеження на імпорт.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що Європейська комісія розробляє так звані автономні торговельні заходи, які знизять мита на вірменський експорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції.

Ця ініціатива є відповіддю на російські обмеження на імпорт, введені напередодні нещодавніх парламентських виборів у Вірменії.

"Зараз саме час нам активізувати дії та підтримати їх (Вірменію. – Ред.), а також показати, що ми можемо бути надійним партнером. Їм потрібні друзі... А нам потрібно захищати наших сусідів", – зазначив один зі співрозмовників.

Джерела додають, що ці заходи, які потребують схвалення більшістю держав-членів та Європейського парламенту, охоплюватимуть більшість із приблизно 20 категорій товарів, на які поширюються російські заборони, загальна вартість яких становить близько 420 млн євро на рік.

За їхніми словами, Брюссель стурбований тим, що Москва може посилити торговельний тиск на Вірменію.

Співрозмовники також поінформували, що ці пропозиції можуть бути висунуті вже протягом кількох тижнів.

ЄС обговорив це питання з головою МЗС Вірменії в понеділок у Люксембурзі, повідомили посадовці. Крім того, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос має відвідати Вірменію на початку наступного місяця.

"Комісія запропонує автономні торговельні заходи, щоб допомогти більшій кількості вірменських підприємств отримати доступ до нових ринкових можливостей у ЄС та підтримати економіку країни в тих секторах, які постраждали найбільше", – заявив у коментарі FT речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Двоє посадовців зазначили, що коньяк – один з основних експортних товарів Вірменії – створив певні проблеми для представників ЄС під час розробки заходів підтримки, з огляду на важливість виробництва коньяку для Франції.

Також існує проблема транспортування товарів, що швидко псуються.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

У розмові з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та наголосила, що вони є неприйнятними.