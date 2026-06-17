FT: ЕС готовит торговые льготы Армении после запретов на импорт от РФ

ЕС готовит чрезвычайные торговые послабления для Армении, чтобы помочь ей компенсировать российские ограничения на импорт.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на армянский экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Эта инициатива стала ответом на российские ограничения на импорт, введенные накануне недавних парламентских выборов в Армении.

"Сейчас самое время нам активизировать действия и поддержать их (Армению. – Ред.), а также показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья... А нам нужно защищать наших соседей", – отметил один из собеседников.

Источники добавляют, что эти меры, которые требуют одобрения большинством государств-членов и Европейского парламента, будут охватывать большинство из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются российские запреты, общая стоимость которых составляет около 420 млн евро в год.

По их словам, Брюссель обеспокоен тем, что Москва может усилить торговое давление на Армению.

Собеседники также проинформировали, что эти предложения могут быть выдвинуты уже в течение нескольких недель.

ЕС обсудил этот вопрос с главой МИД Армении в понедельник в Люксембурге, сообщили чиновники. Кроме того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос должна посетить Армению в начале следующего месяца.

"Комиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны в тех секторах, которые пострадали больше всего", – заявил в комментарии FT представитель Еврокомиссии Олоф Хилл.

Двое чиновников отметили, что коньяк – один из основных экспортных товаров Армении – создал определенные проблемы для представителей ЕС при разработке мер поддержки, учитывая важность производства коньяка для Франции.

Также существует проблема транспортировки скоропортящихся товаров.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

В разговоре с армянским премьером Николом Пашиняном президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и подчеркнула, что они неприемлемы.