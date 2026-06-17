Стармер відреагував на інцидент з пострілами фрегата РФ у бік цивільної яхти в Ла-Манші

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що попереджувальні постріли російського фрегата у бік цивільної яхти в Ла-Манші були необдуманими.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер також зазначив, що інцидент, що стався поблизу британських територіальних вод, викликає занепокоєння.

"Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безвідповідально", – сказав британський прем’єр.

Він зазначив, що, за оцінкою Міністерства оборони, російське судно "дрейфувало, а постріли були попереджувальними".

"Цього не мало статися. Це безвідповідально, і пара на яхті, мабуть, була нажахана", – додав Стармер.

У вівторок стало відомо, що Міністерство оборони Великої Британії розслідує повідомлення про те, що російський військовий фрегат здійснив попереджувальні постріли по яхті в Ла-Манші, яка наблизилася до корабля.

Військовий фрегат, який належить до Чорноморського флоту Росії, вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Його бачили, коли корабель супроводжував танкери "тіньового флоту" та кружляв поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

В окремому пресрелізі, опублікованому в понеділок, ВМС Британії повідомили, що два британські судна стежили за "Адміралом Григоровичем" у Ла-Манші, на захід від Бреста.

Також варто зазначити, що у неділю британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ. Перехоплення судна SMYRTOS в протоці Ла-Манш провели у тісній координації з Францією.

Судно залишатиметься на якірній стоянці біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків.