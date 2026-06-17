Стармер отреагировал на инцидент со стрельбой фрегата РФ в сторону гражданской яхты в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предупредительные выстрелы российского фрегата в сторону гражданской яхты в Ла-Манше были необдуманными.

Об этом он сказал в интервью BBC News, сообщает "Европейская правда".

Стармер также отметил, что инцидент, произошедший вблизи британских территориальных вод, вызывает беспокойство.

"То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую озабоченность. Это было безответственно", – сказал британский премьер.

Он отметил, что, по оценке Министерства обороны, российское судно "дрейфовало, а выстрелы были предупредительными".

"Этого не должно было произойти. Это безответственно, и пара на яхте, видимо, была напугана", – добавил Стармер.

Во вторник стало известно, что Министерство обороны Великобритании расследует сообщение о том, что российский военный фрегат произвел предупредительные выстрелы по яхте в Ла-Манше, которая приблизилась к кораблю.

Военный фрегат, входящий в состав Черноморского флота России, уже несколько недель находится вблизи британских вод. Его видели, когда корабль сопровождал танкеры "теневого флота" и кружил вблизи ветровой электростанции у побережья Саффолка.

В отдельном пресс-релизе, опубликованном в понедельник, ВМС Великобритании сообщили, что два британских судна следили за "Адмиралом Григоровичем" в Ла-Манше, к западу от Бреста.

Также стоит отметить, что в воскресенье британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ. Перехват судна SMYRTOS в проливе Ла-Манш был проведен в тесном сотрудничестве с Францией.

Судно будет оставаться на якорной стоянке у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических рисков и угроз безопасности.