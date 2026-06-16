Україна може відкрити решту переговорних кластерів з ЄС 14 липня

На рівні ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Зазначається, що саме у цей день відбудеться засідання Ради ЄС у загальних справах.

Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше.

Не називаючи конкретну дату, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах з Україною може відбутись саме 14 липня.

"Сьогодні для мене – мегапонеділок… Сподіваюся, ми будемо мати "неймовірний вівторок" у липні", – заявила вона.

У статті зауважується, що 14 липня припадає на вівторок.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Кіпрське головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

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