Зеленський: поки гальмувань у відкритті всіх кластерів з ЄС ніхто не бачить

Президент Володимир Зеленський після спілкування з лідерами G7 у Франції заявив, що поки що гальмувань у процесі відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС "ніхто не бачить".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у аудіокоментарі журналістам.

За словами глави держави, у питанні вступу до ЄС "всі розуміють, що Україна, незважаючи на війну, робить кроки вперед".

"Вся "сімка" підтримує наше членство в ЄС. І Урсула (фон дер Ляєн), і Антоніу (Кошта) – всі визнають, що ми відкрили (перший) кластер абсолютно справедливо. І всі кластери будуть відкриті. Поки що ніяких гальмувань у цьому процесі ніхто не бачить", – сказав Зеленський.

Він побажав, щоб процес продовжувався без гальмувань і надалі.

Як повідомляла "Європейська правда", на рівні ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

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