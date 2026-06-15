У Польщі пояснили, за яких умов передадуть Україні обіцяні МіГи

Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що між Польщею та Україною тривають переговори щодо запланованої передачі винищувачів МіГ-29, які країна обміняє на безпілотні технології Києва.

Про це посадовець заявив в інтерв’ю Radio ZET, передає "Європейська правда".

Заступник міністра пояснив, що поставки літаків ще не відбулися, оскільки Польща очікує на вирішення питання щодо передачі українських технологій.

"Ми не передавали Україні МіГів…Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це питання буде вирішено, то справа завершиться успіхом. Діалог триває", – заявив Томчик.

Польща прагне отримати доступ до українських безпілотних технологій, перш ніж поставити Україні винищувачі радянського виробництва.

"У зв’язку з тим, що ми розбудовуємо власні дронні можливості, ми хотіли б мати змогу користуватися ними та передамо обладнання, якщо це питання буде вирішено", – наголосив посадовець.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Згодом посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що країна може отримати безпілотники українського виробництва в обмін на передачу своїх винищувачів МіГ-29 Києву.

Міністр оборони Михайло Федоров у січні заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.