Поранений під час нападу в монастирі Польщі священник закликав не звинувачувати українців

Отець Адріан, який був поранений внаслідок нападу українця з ножем у четвер у монастирі в Ярославі, закликав не звинувачувати після цього усіх українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У суботу вдень, через два дні після трагічного нападу з ножем, Ярославське абатство знову відкрилося для вірян. У ньому відбуваються молитви за померлого священника Станіслава Збойновича та чотирьох інших людей, поранених нападником.

Під час суботньої меси отець Адріан, одна з жертв нападу з ножем, виголосив проповідь. Він стояв біля вівтаря з бинтами на голові та руці, а також синцями на обличчі.

Під час проповіді отець Адріан сказав, що прощає нападника, 31-річного Ігоря М. Він наголосив, що говорить це також від імені покійного отця Станіслава. Отець Адріан також попросив молитися за нападника, щоб він "відчув благодать навернення". "Йому найбільше потрібна ця молитва", – наголосив священник.

У подальшій частині проповіді священник звернувся до всіх вірних з проханням не дозволяти тому факту, що нападник є громадянином України, впливати на їхнє ставлення до цієї нації.

"Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець… Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії. Тому я прошу вас не відповідати злом на зло, а відповідати любов’ю, підтримкою та розумінням", – додав він.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

У суботу 26 вересня Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М.