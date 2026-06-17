Совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом по закону для лучшей военной мобильности в ЕС

Совет ЕС получил согласование стран-членов для начала переговоров с Европарламентом по регуляторному документу, который сделает проще и быстрее процесс перемещения военных между различными странами Евросоюза и за его пределами.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Постоянные представители стран-членов единогласно утвердили мандат Совета ЕС на ведение переговоров с Европарламентом по регуляторному документу, который улучшит способность стран Евросоюза беспрепятственно перемещать своих военных в пределах ЕС и за его пределами.

Министр обороны председательствующего в Совете ЕС Кипра Василис Пальмас отметил, что в условиях все более неопределенной ситуации безопасности возможность быстро перебрасывать свои вооруженные силы является крайне важной для коллективной безопасности и обороны в Европе.

Предложение имеет целью устранить существующие бюрократические препятствия, создать общеевропейскую систему улучшенного реагирования по вопросам военной мобильности (European military mobility enhanced response system, EMMERS), способствовать улучшению транспортной инфраструктуры двойного назначения и усилению защиты инфраструктуры, имеющей ключевую роль для перемещения войск; улучшить координацию в вопросах военной мобильности.

Среди прочего, Совет ЕС в своей позиции будет настаивать, чтобы правила распространялись также на членов НАТО, которые еще не являются членами ЕС – как, в частности, Северная Македония и Черногория.

Переговоры с Европарламентом начнутся после того, как там сформируют свою позицию.

Ожидается, что новые правила согласуют и примут до конца 2026 года.

Работа над изменениями началась после саммита лидеров в июне 2025 года, когда они призвали Еврокомиссию и Высокую представительницу по иностранным делам и политике безопасности подготовить предложения по улучшению военной мобильности.

Как известно, вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в НАТО подняли вопрос о том, что чрезмерная бюрократия мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы, и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.

С тех пор неоднократно проводились учения, в рамках которых отрабатывали логистику на большие расстояния.