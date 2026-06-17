ЄС може погодити продовження санкцій проти РФ одразу на рік, вето більше немає – журналіст

ЄС ймовірно погодить подальше продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на рік, замість досі стандартних 6 місяців, оскільки жодна зі столиць більше не заперечує проти цього.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк зазначив, що 18 червня лідери країн ЄС ймовірно домовляться продовжувати секторальні санкції проти РФ одразу на 12 місяців, а не 6, як завжди до цього часу.

The idea is that 🇪🇺 leaders tomorrow will agree to prolong the sectoral 🇷🇺 sanctions by 12 months, not 6 as has always been the case so far. Seems like 🇭🇺🇸🇰 have no objections. The formal extension will happen first later in the summer. 🇺🇦 – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 17, 2026

"Схоже, що Угорщина та Словаччина не мають заперечень. Перше таке офіційне продовження вперше відбудеться пізніше цього літа", – повідомив він у своєму X.

Як відомо, за прем’єрства Віктора Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок.

Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.

Зараз, на тлі роботи над 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, перешкодою стала позиція Болгарії – через включення до списків патріарха Кирила.