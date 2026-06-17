ЕС может согласовать продление санкций против РФ сразу на год, вето больше нет – журналист

ЕС вероятно согласует дальнейшее продление секторальных санкций против России сразу на год, вместо до сих пор стандартных 6 месяцев, поскольку ни одна из столиц больше не возражает против этого.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает корреспондент "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк отметил, что 18 июня лидеры стран ЕС вероятно договорятся продолжать секторальные санкции против РФ сразу на 12 месяцев, а не 6, как всегда до сих пор.

The idea is that 🇪🇺 leaders tomorrow will agree to prolong the sectoral 🇷🇺 sanctions by 12 months, not 6 as has always been the case so far. Seems like 🇭🇺🇸🇰 have no objections. The formal extension will happen first later in the summer. 🇺🇦 – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 17, 2026

"Похоже, что Венгрия и Словакия не имеют возражений. Первое такое официальное продолжение впервые состоится позже этим летом", – сообщил он в своем X.

Как известно, при премьерстве Виктора Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок.

Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.

Сейчас, на фоне работы над 21-м пакетом санкций ЕС против России, препятствием стала позиция Болгарии – из-за включения в списки патриарха Кирилла.