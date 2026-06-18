Бельгія передає Україні сім винищувачів F-16, готується передати усі

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Франке повідомив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше.

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", – заявив він. Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Початково Брюссель планував передати ці F-16 у 2025-26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Міністр заявив, що вважає важливим передати також функціональні винищувачі, оскільки ті зарекомендували себе "доброю платформою проти "Шахедів" та крилатих ракет".

Міноборони планує суттєво збільшити обсяг постачань, але уникнув конкретики

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки – і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", – заявив Тео Франкен. Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.

Нагадаємо, що торік прем’єр Бельгії у Києві деталізував, коли чекати обіцяні Україні F-16, але ці плани не були здійснені. Перед тим виробник повідомив, що перші із замовлених Бельгією F-35 надійдуть із затримкою.