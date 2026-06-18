Бельгия передает Украине семь истребителей F-16, готовится передать все

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы по поставке истребителей F-16 Вооруженным силам Украины.

Об этом он заявил в беседе с журналистами перед началом министерской встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Франкен сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.

"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них – на запчасти, три – готовые выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", – заявил он. Ранее Бельгия обещала передать Украине лишь четыре не боеготовых истребителя для использования в качестве источника запчастей для других F-16.

Изначально Брюссель планировал передать эти F-16 в 2025–2026 годах, но пока о начале поставок не сообщалось.

Министр заявил, что считает важным передать также исправные истребители, поскольку они зарекомендовали себя "хорошей платформой против "Шахедов" и крылатых ракет".

Минобороны планирует существенно увеличить объем поставок, но министр избежал конкретики.

"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы – и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", – заявил Тео Франкен. Сейчас в ВВС Бельгии на вооружении, по разным данным, находится более 40 самолетов F-16.

Напомним, что в прошлом году премьер-министр Бельгии в Киеве уточнил, когда ожидать обещанные Украине F-16, но эти планы не были реализованы. Ранее производитель сообщил, что первые из заказанных Бельгией F-35 поступят с задержкой.