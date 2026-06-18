Німеччина спрямувала кораблі до Червоного моря для потенційної місії в Ормузькій протоці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна спрямовує два кораблі до Червоного моря в рамках підготовки до можливої військової місії в Ормузькій протоці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Вранці 18 червня Пісторіус заявив, що тральник Німеччини Fulda та судно постачання Mosel зараз проходять Суецький канал у напрямку Червоного моря.

"Ці підрозділи передислоковуються заздалегідь для можливої місії в Ормузькій протоці. Це запобіжний крок. Ми хочемо бути готовими швидко діяти й оперативно розміститися в Ормузькій протоці, якщо така потреба виникне. Наші кораблі також супроводжуватимуть автономні системи, водолази-сапери та команди захисту суден", – оголосив міністр оборони Німеччини.

За його словами, для цього не потрібен мандат Бундестагу, оскільки місія покривається мандатом операції Aspides Європейського Союзу. Втім, він наголосив, що якщо буде ухвалене рішення про подальше розгортання – Міноборони Німеччини звернеться до парламенту за відповідним мандатом.

Увечері 15 червня американський президент Дональд Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Пізніше у Сполучених Штатах розкрили текст підписаного з Іраном документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини, він відповідає тому, який раніше неофіційно потрапив у ЗМІ.