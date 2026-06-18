Германия направила корабли в Красное море для потенциальной миссии в Ормузском проливе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна направляет два корабля в Красное море в рамках подготовки к возможной военной миссии в Ормузском проливе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Утром 18 июня Писториус заявил, что тральщик Германии Fulda и судно снабжения Mosel сейчас проходят Суэцкий канал в направлении Красного моря.

"Эти подразделения передислоцируются заранее для возможной миссии в Ормузском проливе. Это предупредительный шаг. Мы хотим быть готовыми быстро действовать и оперативно развернуться в Ормузском проливе, если такая необходимость возникнет. Наши корабли также будут сопровождать автономные системы, водолазы-саперы и команды защиты судов", – объявил министр обороны Германии.

По его словам, для этого не нужен мандат Бундестага, поскольку миссия покрывается мандатом операции Aspides Европейского Союза. Впрочем, он подчеркнул, что если будет принято решение о дальнейшем развертывании – Минобороны Германии обратится в парламент за соответствующим мандатом.

Вечером 15 июня американский президент Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Позже в Соединенных Штатах раскрыли текст подписанного с Ираном документа, оформляющего договоренность о прекращении боевых действий и дальнейших переговорах, он соответствует тому, который ранее неофициально попал в СМИ.