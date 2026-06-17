У США розкрили офіційний текст угоди з Іраном, який раніше "злили" у ЗМІ

У Сполучених Штатах розкрили текст підписаного з Іраном документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини, він відповідає тому, який раніше неофіційно потрапив у ЗМІ.

Про це повідомляють CNN, ABC News та інші американські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Увечері 17 червня в адміністрації Трампа розкрили офіційний текст домовленості з Іраном, що має назву "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між США та Ісламською Республікою Іран".

Високопосадовець адміністрації зачитав транскрипт документа, проте сам документ ще не оприлюднений на офіційних ресурсах.

CNN зазначає, що документ з 14 пунктів у деяких формулюваннях відрізняється від версії, яка раніше потрапила у ЗМІ.

В озвученій версії йдеться про припинення бойових дій "на всіх фронтах" включно з територією Лівану та зобов’язання більше не починати операцій одне проти одного та утриматися від погроз; остаточне припинення бойових дій має бути зафіксоване у подальшій фінальній угоді.

США та Іран зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного та утриматися від втручання у внутрішні справи одне одного.

Сторони зобов’язуються продовжити перемовини й досягти фінальної угоди упродовж 60 днів; термін може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

США обіцяють одразу після підписання документа почати зняття морської блокади проти Ірану і остаточно зняти її упродовж 30 днів, а упродовж 30 днів після фінальної угоди – відвести сили від кордонів Ірану.

Іран обіцяє забезпечити безперешкодний рух комерційних суден через Ормузьку протоку "без стягнень упродовж 60 днів", при цьому враховується, що Ірану потрібо близько 30 днів на "усунення технічних та військових перешкод і розмінування".

США з регіональними партнерами мають розробити план на щонайменш 300 млрд доларів для "реконструкції та економічного розвитку" Ірану, механізм мають фіналізувати у межах остаточної угоди. Також США мають зняти усі санкції з Ірану, у тому числі йдеться про зняття санкцій, що накладалися за резолюціями Радбезу ООН.

У пункті 8 йдеться про обіцянку Ірану не добувати і не розробляти ядерної зброї. Питання утилізації вже наявного збагаченого урану мають вирішити за механізмом, про який надалі мають домовитися і який буде застосовуватись під наглядом МАГАТЕ.

До підписання остаточної угоди сторони зобов’язуються зберігати status quo: Іран – поточний статус ядерної програми, а США – утриматися від нових санкцій та перекидання нових сил у регіон.

З часу підписання Меморандуму і до офіційного припинення дії санкцій США обіцяють надати винятки з них на експорт іранської нафти та нафтопродуктів і пов’язані послуги, як банківські транзакції, страхування, транспортування тощо.

Після виконання Меморандуму США обіцяють розморозити кошти й активи Ірану. Конкретні процедури мають погодити у процесі подальших перемовин.

Меморандум передбачає створення "виконавчого механізму" для моніторингу його виконання та виконання умов майбутньої фінальної угоди.

Остаточну угоду мають закріпити зобов’язуючою резолюцією Радбезу ООН.

Вищезазначене є узагальненим та скороченим переказом пунктів, з детальним текстом можна ознайомитися у публікаціях CNN та ABC News.

Нагадаємо, 16 червня Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.