Суд у Варшаві не дозволив видати європейський ордер на арешт ексміністра Зьобро

Регіональний суд у Варшаві відхилив клопотання про видачу європейського ордера на арешт ексміністра юстиції та колишнього генпрокурора Польщі Збігнева Зьобро.

Про це заявила речниця суду Анна Пташек, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Пташек зазначила, що окрім клопотання про видачу європейського ордера на арешт, суд також відхилив клопотання про видачу ордера на арешт на випадок, якщо він перебуватиме у Великій Британії.

Вона пояснила, що рішення ґрунтувалося на відсутності доказів того, що Зьобро наразі перебуває в ЄС або збирається туди поїхати; у другому випадку – за аналогією – воно ґрунтувалося на відсутності доказів цих фактів стосовно Великої Британії.

Вона додала, що ці рішення є остаточними й не підлягають оскарженню.

Як зазначається, це рішення означає, що у разі виникнення підозри або підтвердження того, що Зьобро перебуває на території ЄС, прокуратура зможе подати до суду ще один запит про видачу європейського ордера на арешт.

У чинній ситуації єдиним способом повернути колишнього міністра до Польщі є екстрадиція зі Сполучених Штатів.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.