Бельгія звинуватила Єврокомісію у слабкій реакції на імпорт з незаконних поселень Ізраїлю

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звинуватив Європейську комісію в "недостатніх" заходах щодо торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень, до яких, зокрема входила ідея щодо повної заборони на імпорт із незаконних поселень.

Однак, за словами Прево, цей документ не відповідає вимогам Бельгії щодо конкретних пропозицій щодо заборони або обмеження торгівлі – він заявив, що Єврокомісія розповсюдила цей документ, аби дати країнам "кістку для роздумів".

"Єврокомісія нарешті запропонувала кілька варіантів на двох сторінках. Тож складається враження, що вони просто кинули нам "кістку для роздумів", а не продемонстрували реальну волю рухатися вперед", – сказав він.

На думку Прево, ці заходи є "значною мірою недостатніми порівняно з необхідністю бути авторитетним гравцем на геополітичному рівні в ізраїльсько-палестинській ситуації – яким, на жаль, Європейський Союз вже деякий час не є".

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.