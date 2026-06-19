Зеленський закликав лідерів ЄС погодити відкриття решти 5 кластерів ще у червні

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради закликав лідерів країн ЄС відкрити решту 5 кластерів у вступному переговорному процесі з Україною ще у червні, до кінця головування Кіпру.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення президента опублікувала пресслужба ОПУ.

Зеленський зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб стати повноправним членом ЄС, і заплатила за це дорогу ціну, більшу, ніж будь-хто інший.

"Найбільш важливим таким кроком був би прискорений шлях – я знаю, що не всім це подобається, але я перепрошую, я це вже написав, тому маю сказати – прискорений шлях для приєднання України до ЄС", – сказав президент.

Він зазначив, що Київ для цього готовий проводити необхідні реформи, і це чітко визначено, але "брак чіткого рішення щодо України в ЄС продовжує заохочувати російські втручання".

"Якщо Україна отримає реальне членство – і отримає його швидко, я сподіваюся на це, – Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу. І ось тому цей фаст-трек для України потрібен", – переконує Зеленський.

Він закликав забезпечити якнайшвидше відкриття решти п’яти переговорних кластерів після того, як Україна з Молдовою відкрили перші.

"Ми можемо відкрити інші п'ять кластерів також. Все вже підготовлено, і це можна зробити в найближчі тижні – я на це сподіваюся. Ми вважаємо, що це може бути можливим, мабуть, якомога раніше – можливо, під час президентства Кіпру. Це був би найкращий спосіб. Я прошу не для себе, а прошу для Кіпру. Це дуже символічно для нас обох", – сказав він.

Головування Кіпру у Раді ЄС триває до кінця червня, після чого перейде до Ірландії.

Згодом стало відомо, що сподівання України та її прибічників у ЄС про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Євросоюзу.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

До цього він повідомив, що в Угорщини є питання щодо відкриття решти кластерів з Україною. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.