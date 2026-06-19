Зеленский призвал лидеров ЕС согласовать открытие остальных 5 кластеров еще в июне

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета призвал лидеров стран ЕС открыть остальные 5 кластеров во вступительном переговорном процессе с Украиной еще в июне, до конца председательства Кипра.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения президента опубликовала пресс-служба ОПУ.

Зеленский отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом ЕС, и заплатила за это дорогую цену, большую, чем кто-либо другой.

"Наиболее важным таким шагом был бы ускоренный путь – я знаю, что не всем это нравится, но я извиняюсь, я это уже написал, поэтому должен сказать – ускоренный путь для присоединения Украины к ЕС", – сказал президент.

Он отметил, что Киев для этого готов проводить необходимые реформы, и это четко определено, но "отсутствие четкого решения по Украине в ЕС продолжает поощрять российские вмешательства".

"Если Украина получит реальное членство – и получит его быстро, я надеюсь на это, – Россия потеряет одно из самых больших оснований в попытках дестабилизировать Украину и Европу. И вот поэтому этот фаст-трек для Украины нужен", – убеждает Зеленский.

Он призвал обеспечить скорейшее открытие остальных пяти переговорных кластеров после того, как Украина с Молдовой открыли первые.

"Мы можем открыть другие пять кластеров также. Все уже подготовлено, и это можно сделать в ближайшие недели – я на это надеюсь. Мы считаем, что это может быть возможным, пожалуй, как можно раньше – возможно, во время президентства Кипра. Это был бы лучший способ. Я прошу не для себя, а прошу для Кипра. Это очень символично для нас обоих", – сказал он.

Председательство Кипра в Совете ЕС продлится до конца июня, после чего перейдет к Ирландии.

Впоследствии стало известно, что надежды Украины и ее сторонников в ЕС о скором открытии кластеров не удалось подтвердить решением саммита Евросоюза.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС.

До этого он сообщил, что у Венгрии есть вопросы по открытию остальных кластеров с Украиной. Впрочем, круг противников этого сценария оказался существенно шире.